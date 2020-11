Juric: “Milan da scudetto, è fantastico”

Ivan Jurić, allenatore dell’Hellas Verona, al termine della partita, ai microfoni di SkySport, si è complimentato con i rossoneri per la partita giocata e ha parlato delle squadre in corsa per lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla partita: “Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, poi non abbiamo retto dal punto di vista fisico. Loro lanciavano su Ibra che le prendeva tutte. Complimenti ai ragazzi che sono andati oltre il loro limite. Un punto pieno guadagnato”.

Sul Milan da scudetto: “Milan, Inter e Roma sono da scudetto. Poi vedo il Napoli, la Juve non la vedo così dominante come gli altri anni. Il Milan è fantastico, mi è piaciuto molto, oggi alcuni giocatori come Bennacer e Kessié sono stati fantastici”.