CorSera – Kabak, il Milan prepara un nuovo assalto per gennaio

Nonostante il mercato sia terminato da poco, il Milan pensa già alle future sessioni di mercato per rinforzare la rosa di mister Pioli. La priorità è l’acquisto di un difensore centrale, obiettivo sfumato a settembre in quanto le richieste dei club per i giocatori erano troppo alte. Tra questi Ozan Kabak, difensore centrale dello Schalke 04. Il Milan lo segue da tempo e ha già tentato di portarlo a Milano 2 volte. Il Corriere della Sera conferma che i rossoneri vogliono tentare l’assalto a gennaio per portare il turco a Milanello.