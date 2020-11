TMW – Nuovo assalto a Ozan Kabak per gennaio: ecco quanto può pagarlo il Milan

Uno degli obiettivi principali del Milan per il prossimo mercato di gennaio, dove andrà rinforzato il reparto difensivo, è Ozan Kabak, centrale turco classe 2000 dello Schalke 04. Da tempo il difensore è nel radar della dirigenza rossonera: l’operazione, infatti, è stata tentata anche la scorsa estate ma non è andata in porto per via dell’elevata richiesta dei tedeschi.

Stando a quanto sostengono i colleghi di TuttoMercatoWeb.com, però, ora lo Schalke non versa in una situazione economica felicissima. Ciò sta a voler dire che i tedeschi potrebbero accontentarsi di una cifra più bassa rispetto ai 25 milioni chiesti a settembre, appunto per monetizzare, e avrebbero anche tempo per trovare un sostituto adeguato. Il Milan potrebbe mettere sul piatto 15 milioni più bonus e cercare di convincere lo Schalke a lasciar partire Kabak tra poco più di un mese.

Inoltre, c’è da ricordare che Kabak non è l’unico profilo seguito dai rossoneri: tra i vari profili osservati, ci sono anche Matteo Lovato dell’Hellas Verona e Mohamed Simakan dello Strasburgo. Inoltre, non bisogna dimenticarsi del più preparato Nikola Milenkovic della Fiorentina, che continua a rifiutare il rinnovo con la Viola ma è il profilo più complicato da raggiungere visti i termini economici dell’eventuale operazione.