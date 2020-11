Kessie a DAZN: “Vinta una gara importantissima. Pioli si è complimentato con noi”

Franck Kessie è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Fiorentina. Le sue parole:

Sulla videochiamata con Pioli:

“Pioli ha fatto i complimenti a tutta la squadra, abbiamo vinto questo partita che era importantissima”.

Sulla partita:

“Abbiamo iniziato forte, la Fiorentina è una buona squadra che ti viene ad aggredire. Li abbiamo aggrediti noi e abbiamo fatto bene”.

Sulla squadra:

“Noi abbiamo una rosa grande, tutti stanno lavorando bene. Chiunque entra in campo dimostra che può giocare”.

Con chi si trova meglio:

“O Tonali, Bennacer o Krunic a me non cambia, non è un problema, l’importante è dare il 100% in campo”.

Sui rigori:

“I rigori sono così, o segni o sbagli. Il primo ho fatto gol, il secondo l’ho sbagliato, ma il terzo lo tiro io”.