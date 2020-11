Le ultime di formazione per Napoli-Milan: Rebic dal 1′

Si avvicina il calcio d’inizio tra Napoli e Milan; le ultime di formazione fanno sapere che Rebic è pronto a partire dal 1′.

REBIC DAL 1′, CALHA DIETRO IBRA

Con Leao non convocato, sarà il croato a prendere il suo posto nel trio alle spalle di Ibrahimovic, insieme a Calhanoglu e Saelemaekers.

Bennacer e Kessie inamovibili davanti alla difesa, che sarà composta da Calabria, Romagnoli, Kjaer e Theo.

Ecco, per esteso, la probabile formazione che scenderà in campo contro il Napoli:

Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.