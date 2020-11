Il giornale – Questa sera sfida al Lille, che deve 117 milioni di euro ad Elliot

Questa sera andrà in scena a San Siro il match tra Milan e Lille, crocevia fondamentale per il passaggio del turno in Europa League.

L’edizione odierna de Il Giornale svela un curioso retroscena che lega in un certo modo i due club: infatti, il Lille, un paio di anni fa, era precipitato in piena crisi con un debito finanziario di 249 milioni di euro e proprio Elliot salvò i francesi con un prestito di 117 milioni di euro direttamente nelle casse del proprietario Gerard Lopez, da restituire entro agosto del 2021.