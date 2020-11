Lille, Galtier a Sky: “Dovremo dare il 150% per battere il Milan. Sono i favoriti del girone”

Christophe Galtier ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Lille. Ecco le sue parole:

“Dovremo giocare con la giusta mentalità, se non giochi al 150% è impossibile batterli. Il Milan ha grande talento ed esperienza, noi dovremo giocare con mentalità e fare il nostro calcio, essere rapidi in fase offensiva. Il Milan è sicuramente il favorito nel girone, però se stasera faremo una buona prestazione otterremo una buona posizione, ma per farlo dobbiamo battere i rossoneri e per riuscirci dovremo fare meglio del solito”.