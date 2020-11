Lille, Galtier in conferenza: “Un privilegio affrontare il Milan. Leao può diventare un grande giocatore”

Alla vigilia del match di Europa League tra Milan e Lille, l’allenatore dei francesi Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa:

“Il Milan ha un livello europeo molto alto che ha saputo bilanciare l’esperienza e la gioventù. Dovremo dare il massimo e dovremo colpirli sulle loro lacune. Rimangono favoriti, è un privilegio giocare contro di loro e cercheremo di non subire troppo. È un match di gala. È una partita europea. Non è la partita decisiva del girone, ma è importante per il prosieguo della storia del girone. Giochiamo ogni tre giorni, ma ho una rosa molto completa e vogliamo fare bene“.

“Il Milan è un club storico, ma sta portando avanti bene il mix di giovani ed esperti come abbiamo fatto noi con Burak Yilmaz e André. Ibra è uno di quei giocatori esemplari ai quali i giovani si devono ispirare. È un giocatore fantastico che continua a fare grandi cose. Leao? È migliorato dal punto di vista tattico. È arrivato giovane da noi, dava tanto per la squadra ma era indisciplinato. È costretto a lavorare molto sulla fase difensiva, forse anche per coprire quello che non fa Ibra. Ora vedo che con Zlatan accanto riesce a migliorare. Ha forza, potenza e qualità tecniche ovvero tutto quello che serve per diventare un grande giocatore moderno”.