CorSera – “Milan per il riscatto contro il Lille”, obiettivo la testa del girone H

Stasera, ore 18:55, appuntamento per il Milan di Stefano Pioli a casa Lille, per la quarta sfida del girone H di questa UEFA Europa League. L’edizione odierna del Corriere della Sera in vista della sfida titola: “Milan per il riscatto contro il Lille“. I rossoneri, nell’andata dello scorso 5 novembre, hanno subito una bella batosta in casa: 0-3 per la tripletta di Yusuf Yazici.

E allora serve desiderio di riscatto per vincere stasera in trasferta, scavalcare lo stesso Lille e portarsi con 9 punti alla testa del gruppo. Non sarà semplice, visto quanto ricordato dal quotidiano in un altro titoletto: “Fuori Ibra e Leao i rossoneri puntano su Rebic“. In panchina, come a Napoli, ci sarà nuovamente Daniele Bonera, che sostituirà Pioli e Murelli ancora fuori per la positività al Covid-19: “Nessun calcolo“, queste le sue parole nella conferenza stampa di ieri, che dimostrano la determinazione con cui il Milan affronterà la trasferta.