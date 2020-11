Il Milan è in partenza per la trasferta di Europa League in Francia. Il match avrà luogo domani alle ore 18.55 allo stadio Pierre Mauroy Di Villeneuve-d’Ascq.

Questi i giocatori a disposizione per il match contro il Lille:

PORTIERI

A.Donnarumma, G.Donnarumma, Tatarusanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Kessiè, Hauge, Krunic, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Maldini, Rebic.