Dopo la grande vittoria di ieri contro il Napoli, per il Milan è già tempo di pensare al campo e alla sfida di giovedì contro il Lille in Europa League. I rossoneri sono chiamati a rispondere alla brutta sconfitta per 3-0 rimediata a San Siro.

L’allenatore dei francesi ha già annunciato che Renato Sanches non sarà della partita. Il talentuoso centrocampista portoghese non ha ancora recuperato da un fastidio accusato con la sua nazionale.