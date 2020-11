LIVE SM – Bonera: “Brahim Diaz potrebbe partire da titolare”

Gentili lettori di SpazioMilan siamo pronti a seguire in diretta la conferenza stampa di Daniele Bonera in vista della partita Milan-Fiorentina.

Sulla partita di domani:

“La Fiorentina ha attraversato un momento un po’ così ma sappiamo il valore che hanno”.

Sulla buona prestazione di Gabbia contro il Lille:

“Abbiamo fatto una buona prestazione a livello difensivo, applichiamo i concetti a tutti i calciatori. Purtroppo abbiamo fatto quel piccolo errore ma siamo contenti di tutti”.

Sul cammino della squadra:

“Il Verona non ha cancellato le certezze, avevamo bisogno di riposare dopo un periodo lungo di partite. Abbiamo ripreso il cammino dove lo abbiamo lasciato, ma anche col Verona abbiamo fatto una buonissima partita, l’abbiamo analizzata. I ragazzi sanno cosa fare per rimanere in alto, abbiamo la consapevolezza di essere forti”.

Come si sono adattati i nuovi arrivati:

“Siamo tutti quanti contenti, sono arrivati in una realtà importante, hanno subito capito quali sono le nostre richieste”.

Su come sta Ibra:

“Verrà valutato la settimana prossima, è di buon umore, ci fa sperare in un rientro nel più breve tempo possibile”.

Sul momento di Calhanoglu:

“Fa parte di ogni giocatore avere momenti più o meno positivi, l’apporto che ci dà in campo è prezioso, confidiamo tanto in lui, al di là dei numeri. Siamo contenti del suo lavoro”.

Su Tonali:

“E’ un po’ il percorso fatto da Bennacer l’anno scorso, sta crescendo, ci parliamo spesso, ci facciamo molto affidamento, giovedì è stato protagonista nel passaggio per Rebic, ha tutto per migliorarsi giorno per giorno, siamo qui per farlo diventare un giocatore in pianta stabile di questa squadra”.

Sul recupero definitivo di Rebic:

“Il gomito lo ha condizionato e non è ancora al 100%, anche per il suo modo di giocare è un po’ bloccato. Abbiamo rivisto la partita e fatto delle considerazioni con lui, appena tornerà al 100% le sue caratteristiche torneranno fuori ancora, ma già col Lille si è visto”.

Su Brahim Diaz e la possibile maglia da titolare domani:

“Abbiamo fatto considerazione anche in base alla sfida di giovedì. Siamo davvero contenti di questa rosa, Brahim è entrato bene, ha grande tecnica, ha una grande visione di gioco, potrebbe partire dall’inizio”.

Se Bonera vorrebbe diventare allenatore un giorno:

“Sono in attesa del nostro allenatore, speriamo torni presto. Ho ancora bisogno di un po’ di pratica, i consigli e quello che sto apprendendo da Pioli me li tengo stretti”.

Su come sta Romagnoli:

“Alessio era a disposizione contro il Lille, abbiamo fatto una scelta anche in base alle tante partite. Aveva giocato tutte le partite”.

Sul recupero di Leao:

“Ha fatto un controllo stamattina, è andato abbastanza bene, i medici sono contenti dei progressi, avrà un nuovo controllo a metà della settimana prossima”.