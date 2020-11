Maldini a Sky: “Lovato? Giocatore interessante. La prossima settimana potrà essere utile per i rinnovi”

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Verona. Le sue parole:

Su Romagnoli: “È normale che dopo un’attività così lunga ci possano essere problemi muscolare, ma non possiamo lamentarci”.

Sul Lille: “Io appartengo al partito di quelli che sanno che qualche partita la perderemo. L’importante è giocare sempre con coraggio, la sconfitta ci deve far pensare ma non deve farci tornare indietro”.

Su Ibra: “È normale avere le sue motivazioni, per giocare a quei livelli sei obbligato. È la motivazione che ti eleva a quell’età”.

Sulle vicende di giovedì: “Il Lille è una squadra che si trova in Europa League per caso, se il campionato francese fosse andato avanti adesso starebbe in Champions. La reazione di Ibra è quella dei grandi campioni”.

Su Calabria: “Calabria è diventato un giocatore importante, l’anno scorso ha sofferto un po’. Io ho sempre creduto in lui”.

Su Lovato: “Lovato è un giocatore molto interessante, giovane, e per questo lo stiamo valutando, non solo noi. La prossima settimana sarà libera di impegni quindi forse si potrà parlare dei rinnovi di Ibra e Calhanoglu”.

Sullo scudetto: “Noi non ci poniamo limiti, ma il nostro obiettivo è quello di non avere rimpianti a fine stagione. Vincerlo sarebbe una cosa fantastica”.