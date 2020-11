Maldini: “Ibrahimović? Ci ha chiesto lui sei mesi di contratto”

Paolo Maldini ha rilasciato una lunga intervista su DAZN a proposito del Milan, della rivoluzione del club negli ultimi anni e dei colpi di mercato. Inoltre, ha svelato un retroscena sull’acquisto di Ibrahimović avvenuto lo scorso fine dicembre:

“Vi svelo una cosa: acquistare Ibrahimovic era già un’idea del gennaio precedente con Leonardo, avevamo parlato con lui e con Raiola. Lui però aveva dato la parola ai Galaxy e disse che ne avremmo riparlato. Ero sicurissimo fosse un rischio, perché veniva da anni in MLS, con tutto il rispetto è una cosa completamente diversa. Vi posso svelare che Zlatan stesso quando gli abbiamo proposto 18 mesi di contratto ci ha detto di fare 6 mesi di contratto perché non sapeva quello che ci poteva dare. Ibra sa rompere le scatole in maniera impressionante, c’era già un gruppo molto competitivo e lui l’ha fatto crescere facendo credere a tutti di porsi dei limiti più alti. Quando Ibra dice “voi siete giovani, le responsabilità me le prendo io” ha senso“.