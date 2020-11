Maldini: “Sono legato ad un Milan vincente, non metto solo a posto i conti”

Paolo Maldini e Ivan Gazidis hanno parlato ai microfoni di DAZN riguardo i piani futuri del Milan. In particolare l’ex capitano rossonero si è soffermato sul suo ruolo all’interno della società, le sue parole:

“Sono legato ad un Milan vincente, la mia figura è legata a qualcosa che non sia solo rivolto a mettere a posto i conti, e lì che spingo con la proprietà a fare determinate cose, c’è sicuramente un’idea comune con la società, questo aiuta molto nel progetto“.

Mentre Gazidis ha parlato dei progetti futuri dei rossoneri: “La nostra visione non è ancora così diffusa in Italia, ma può portare a risultati. Dobbiamo imparare dagli errori restando uniti. Ai tifosi abbiamo chiesto pazienza, non è stato facile, ma ora stanno vedendo la direzione che vogliamo percorrere“.