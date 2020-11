Maldini: “Thauvin? Giocatore interessante. Serve anche esperienza ed è un profilo che va seguito”

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Telefoot di Florian Thauvin, giocatore attualmente in forza al Marsiglia, che ha un contratto in scadenza ed è stato recentemente accostato al Milan. Queste le sue parole:

“Thauvin è un giocatore che sarà a fine contratto e quindi dal punto di vista economico molto interessante. Non è il prototipo di giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età ma è un giocatore di alto livello e a noi serve anche esperienza. Dobbiamo trovare il mix giusto tra giovani ed esperti e quindi è sicuramente un profilo che va seguito”.