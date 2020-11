Mercato, per l’attacco occhi su un giocatore della scuderia Raiola

Il Milan è alla ricerca di una prima punta per far rifiatare Ibrahimovic quando necessario. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di calciomercato.com i dirigenti rossoneri sarebbero sulle trace di Donyell Malen, giovanissimo attaccante del PSV.

Chi è Malen?

Olandese classe ’99, Malen sta esplodendo in Eredivisie con il PSV e, come Ibrahimovic, fa parte della scuderia di Mino Raiola. Può giocare sia come prima che come seconda punta, e potrebbe essere il rinforzo perfetto per l’attacco rossonero. Il reparto offensivo del Milan, che conta già la presenza di giovani di talento come Leao e Colombo, potrebbe arricchirsi quindi di un nuovo prospetto interessante.