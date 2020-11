Marani a Sky: “Sconfitta pesante per il Milan, vedremo come ne uscirà. Scudetto? No però può fare grandi cose”

Matteo Marani ha commentato il momento del Milan ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le sue parole:

“Il Milan ha perso contro la squadra più forte del girone che ha fornito una grande prestazione. A centrocampo e in attacco hanno dominato e i rossoneri hanno perso contro una squadra forte. Le sconfitte come queste sono utili a rafforzarsi e da come ne uscirà il Milan capiremo il segnale che la squadra darà per tutta la stagione. Sia quella con il Lille che quella con il Verona sono partite complicate perchè si affrontano squadre quadrate e forti. Il Verona non è un cliente facile e subisce poco. Il Milan non va criticato, viene da una serie di 24 risultati utili consecutivi, ha restituito dignità e forza alla squadra. Ci andrei piano con le critiche. La sconfitta è pesante, vedremo se avrà delle conseguenze ma resta il grande lavoro fatto. Il Milan non è da scudetto ma può fare grandi cose”.