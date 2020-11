Milan a caccia di un difensore: il nuovo nome è Schuurs

Il Milan è ormai da tempo in cerca di un difensore centrale che non è arrivato durante la sessione di mercato estiva. Si punta quindi ad inserire un giocatore in quel ruolo durante il mercato di riparazione a gennaio e i nomi sono molteplici.

Oltre a Kabak e Lovato, di cui si sta parlando spesso di questi ultimi giorni, sulla lista dei desideri dei rossoneri tornerebbe anche il nome di Kristoffer Ajer del Celtic e spunterebbe un nuovo nome.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, si tratterebbe di Perr Schuurs, difensore olandese classe ’99 dell’Ajax che, così come per Kabak, piacerebbe anche al Liverpool.