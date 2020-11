Milan, se Calhanoglu non rinnova tutto su Szoboszlai

Trattativa bloccata per il rinnovo di Hakan Çalhanoglu con il Milan. Come riferito dal Corriere dello Sport, il numero 10 del Milan chiede almeno 6 milioni a stagione, più del doppio rispetto a quanto percepisce adesso. Una cifra molto lontana da quella che offre il Milan.

Szoboszlai rappresenta, ad oggi, l’alternativa al turco. Sempre secondo il quotidiano sarebbero stati riallacciati i rapporti con l’agente di Dominik, talento del Salisburgo che sta convincendo sempre di più. L’ungherese è già stato vicino al Milan due volte. La prima a gennaio ai tempi di Boban, la seconda in estate quando Ralf Rangnick sembrava vicino a sedersi sulla panchina rossonera. Per prenderlo dal Salisburgo serve pagare la clausola da 24 milioni, una cifra non esorbitante per un talento che in Europa si è già fatto notare da grandi club.