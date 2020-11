La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna titolando: “Milan dammi il + 5”. Romagnoli, Kessie e uno spettacolare Gigio Donnarumma hanno distrutto la Fiorentina con un secco 2-0. Quella di quest’anno è la miglior partenza nell’era dei 3 punti per la squadra allenata da Pioli. Con l’Inter seconda, le milanesi sono davanti alle altre in classica, una vicissitudine che non accadeva da nove anni.