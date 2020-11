GdS – Verso Milan-Lille: Ibrahimovic in campo per battere il record di Inzaghi

Giornata di Europa League per il Milan, che questa sera alle ore 21 sfiderà il Lille nel match valido per la terza giornata del girone H. Stefano Pioli, anche in vista dell’importante match di campionato contro il Verona, in programma la prossima domenica, opererà sicuramente dei cambi di formazione.

Cambi di formazione che certamente non riguarderanno Zlatan Ibrahimovic, che dopo l’eccezionale avvio di campionato vuole sbloccarsi anche in Europa: come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese, contro il Lille, avrà infatti la possibilità di battere il primato di anzianità di Inzaghi, qualora dovesse timbrare il cartellino.