Milan-Lille: le probabili formazioni

I rossoneri di Pioli sono pronti a scendere di nuovo in campo per un importante appuntamento di Europa League contro il Lille. Secondo quanto riferito da Sky Sport, non ci dovrebbe essere un grande turnover: Pioli vuole schierare la formazione migliore per vincere e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione.

Rebic dovrebbe partire dalla panchina ed entrerà a partita in corso, Ibrahimovic titolare. Calabria ha avuto un problema muscolare e probabilmente non sarà convocato per la partita di domani. Di seguito la probabile formazione del Milan:

(4-2-3-1) Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Krunic, Diaz, Ibrahimovic