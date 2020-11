Milan, sondata la pista che porta a Melayro Bogarde

Le ultime notizie sul calciomercato milanista arrivano da Gianluca di Marzio. Il Milan guarda anche al futuro, sondando un baby difensore.

SU DI LUI ANCHE IL BARCELLONA

Secondo il noto esperto di calciomercato, il Milan ha fatto un sondaggio per Melayro Bogarde, difensore olandese classe 2002 di proprietà dell’Hoffenheim.

A stuzzicare maggiormente l’interesse nei confronti di Bogarde è il suo contratto in scadenza a giugno 2021. Ma c’è da fare i conti anche con il Barcellona che pare aver fatto, per adesso, le stesse mosse del Milan, limitandosi ad un semplice sondaggio.

Bogarde è riuscito a mettersi in mostra in pochissimo tempo, tanto da far gola anche a delle squadre di Premier League come il Manchester City.

Altezza, forza e capacità di giocare la palla distinguono questo nuovo talentino. Di sicuro sia Barcellona che Milan hanno bisogno di nuovi innesti per il reparto difensivo. La situazione è da monitorare.