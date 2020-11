TS – Parti distanti per il rinnovo di Calhanoglu: troppo alta la richiesta di 7 milioni

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu rimane uno dei temi più caldi in casa Milan. Il contratto del turco scade infatti il 30 giugno del 2021 e il club rossonero vorrebbe evitare di perdere il suo calciatore a zero, ed è per questo che da settimane vanno avanti dei dialoghi per trovare un accordo per il prolungamento.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, però, le parti sono ancora abbastanza lontane: 3,5 milioni di euro più bonus l’offerta rossonera contro i 7 milioni di euro annui chiesti dall’entourage del centrocampista. Il Milan non intende arrivare a quella cifra, che può assicurare solo ad Ibrahimovic ed eventualmente a Donnarumma, e per questo aspettano che Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, faccia un passo indietro per sbloccare la situazione.