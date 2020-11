Milan-Roma femminile: news, dove vederla, probabili formazioni

Oggi, alle 14.30, le rossonere affronteranno al centro sportivo Vismara le giallorosse per blindare il secondo posto e rimanere a 3 lunghezze di distanza dalla Juventus Women.

Le bianconere stanno dominando il campionato con 8 vittorie su 8 incontri disputati, e per il Milan, secondo in classifica, inizia oggi un trittico di partite fondamentali per il proseguo della stagione: dopo la Roma, le rossonere affronteranno Fiorentina e Sassuolo, pericolose concorrenti che inseguono la squadra di Ganz a pochi punti di distanza.

Occhi puntati su Valentina Giacinti, che in 4 partite contro le giallorosse ha segnato 4 gol, con le milanesi che hanno trionfato in tutte e 4 le occasioni segnando addirittura 12 reti.

La partita sarà trasmessa su TIMVISION, su MILAN TV (disponibile su DAZN) e su SKY (diretta dalle 14.30 su Sky Sport Serie A, canale 202).

Di seguito le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Jane, Rask, Grimshaw, Tucceri; Dowie, Giacinti.

All. Maurizio Ganz

Roma (4-3-3): Baldi; Bartoli, Swaby, Pettenuzzo, Soffia; Bonfantini, Giugliano, Heberger; Thomas, Lazaro, Serturini.

All. Elisabetta Bavagnoli