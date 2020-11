Milan-Soumaré: la distanza tra le parti è di cinque milioni

Il Milan si prepara ad affrontare il Lille nella sfida di Europa League, in programma questa sera ore 18:55 allo stadio Pierre-Mauroy. Nel frattempo però i dirigenti rossoneri continuano a lavorare sul mercato.

Secondo quanto riportato da Todofichajes, continua l’interesse del Milan per Boubakary Soumaré, centrocampista di proprietà del Lille. La società francese lo valuta 25 milioni di euro. Ma con il contratto del giocatore in scadenza a giugno 2022, i rossoneri puntano a prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.