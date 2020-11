Anche il Milan su Nicolò Rovella: è sfida di mercato con Inter e Juventus

Mentre torna accanto a Inter e Juve tra i nomi delle top squadre italiane, il Milan affianca le eterne rivali anche sul mercato. Infatti, dopo l’interesse del club bianconero e dei cugini nerazzurri, anche i rossoneri si fiondano su Nicolò Rovella. Il calciatore è in scadenza con il Genoa e rientra perfettamente nella strategia tracciata da Elliot.

PREZIOSI CERCA IL RINNOVO

Come riporta calciomercato.com, Maldini ha scritto il nome del mediano nato il 4 dicembre 2001 sul suo taccuino. Le prestazioni del ragazzo di Segrate convincono, e il Milan non vuole mancare.

Anche perché il diktat di cercare talenti giovani ma già affidabili e dal grande potenziale è tanto evidente quanto effiace in casa rossonera. Grazie alla sua tecnica e alla sua personalità, Rovella si è ritagliato il posto da titolare nelle ultime 3 partite del Genoa, e ora Enrico Preziosi alza l’attenzione: non vuole perdere il suo gioiellino a parametro zero.

Per questo, la società rossoblù sta lavorando da tempo al suo rinnovo di contratto, mentre Inter, Juve e Milan iniziano il pressing sul centrocampista.