Paolo Maldini, in un’intervista a Telefoot si è esposto sul possibile interesse del Milan per l’esterno d’attacco del Marsiglia, Florian Thauvin.



Il giocatore è in scadenza di contratto, quindi da febbraio 2021 potrà prendere accordi con una nuova squadra. Secondo quanto scritto da Telefoot, il Milan avrebbe proposto un contratto da 3 milioni di euro per quattro anni al giocatore. La concorrenza è forte, soprattutto dello stesso Marsiglia, che non vuole perderlo.