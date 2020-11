TS – Milan-Thauvin, operazione difficile. Il francese chiede un ingaggio troppo alto

Florian Thauvin, è nel del Milan per il calciomercato estivo. A confermarlo l’edizione odierna di Tuttosport. L’esterno offensivo classe 1993, si svincolerà a parametro zero dall’Olympique Marsiglia il 1° luglio 2021.

Thauvin sarebbe un buonissimo innesto per il Milan di Stefano Pioli. Una trattativa però complicata per i rossoneri dato che il francese chiede un ingaggio pari a 5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra troppo alta per il club milanese che avrebbe offerto a Thauvin un contratto triennale da 3 milioni di euro netti l’anno.