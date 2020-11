Il Milan torna su Emerson Royal. Ad affermarlo è Todofichajes. I rossoneri avrebbero ripreso i contatti con il Barcellona per quanto riguarda la prossima stagione. Il laterale brasiliano, che al momento è in forze al Betis, ha conquistato Paolo Maldini. Dopo il primo tentativo degli scorsi mesi, il club milanese è pronto a riprovare per l’estate 2021.

Dall’inizio della stagione il classe ’99 ha collezionato per adesso cinque presenze con la maglia dei biancoverdi.