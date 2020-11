Milenkovic, novità in arrivo: previsto incontro col presidente Commisso

Tra gli obiettivi per la difesa del Milan, c’è ancora il nome di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo andrà in scadenza nel 2022 e, almeno per ora, non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Fiorentina. Nelle prossime settimane, è previsto un incontro col patron dei Viola Rocco Commisso proprio per discutere del suo futuro.

Al momento l’ipotesi rinnovo sembra molto remota, ma un eventuale arrivo sulla panchina della Fiorentina di Maurizio Sarri potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto, oltre ai rossoneri, Milenkovic continua a piacere molto anche a Inter, Manchester United, Tottenham e Atletico Madrid.