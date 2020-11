Mirror – Il Milan su Schuurs, giovane talento dell’ Ajax

A meno di un mese dalla chiusura del mercato, in casa Milan non si è mai fermata l’ aria tecnica in vista del mercato di gennaio. Obiettivo? Rinforzare l’ attuale rosa. Come riporta l’ edizione odierna del Mirror, il Milan sarebbe fortemente interessato a Perr Schuurs, talentuoso difensore centrale classe ’99 in forza all’ Ajax. Inoltre, oltremanica fanno sapere che non c’è solo il Milan. Sul giovane difensore olandese sarebbe forte l’ interesse del Liverpool, falcidiato dagli infortuni e in piena emergenza proprio in quel ruolo.