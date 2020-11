Montolivo: “Tonali? Può diventare un grande centrocampista. Con Kessiè e Bennacer è difficile trovare spazio ma deve avere pazienza”

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato della sua ex squadra e ha espresso il suo parere sul giovane centrocampista Sandro Tonali. Queste le sue parole a Sky Sport 24:

“Tonali è un giocatore di grande prospettiva, ha tutto per diventare un grande centrocampista. Non è semplice fare un salto da una piccola ad una grande squadra anche perchè è molto giovane. Il suo inserimento sta andando a rilento perchè il Milan va benissimo in mezzo al campo. Bennacer e Kessiè sono una coppia perfetta. Tonali non deve avere fretta, deve pensare a lungo termine, lui deve lavorare per essere il titolare nel Milan non adesso ma per i prossimi dieci anni. Serve pazienza ma nel calcio ce n’è sempre troppo poca”.