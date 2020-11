Moviola GdS – Rigore contro il Milan troppo severo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la direzione arbitrale del match di ieri sera Milan-Lille. Succede tutto in una manciata di minuti del primo tempo. Al 20’ capitan Romagnoli è troppo ingenuo: in area spinge Yazici, non un tocco potente ma che sicuramente viene notato dall’arbitro. Valutarlo come rigore sembra un eccesso di severità. Altri errori prima al 28’ su Kessie che su un calcio d’angolo, a pochi metri dall’arbitro, trattiene in modo deciso David entrando in area. Anche alcune sviste, tra cui una palla che sembra uscire su un recupero di Donnarumma non segnalata. Al 32’ Sanches affonda su Kessie: ci stava almeno un giallo.