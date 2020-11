L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la direzione di gara dell’arbitro Di Bello di Udinese- Milan. Cartellini equilibrati e giudizi corretti sui 2 episodi principali. Il primo al 45’ quando un non falloso Ibra in un corpo a corpo con Okaka copre il pallone in area. E poi al 2’ della ripresa quando Romagnoli irruente su Pussetto tocca sì il pallone ma va anche sull’avversario causando il rigore per i friulani.