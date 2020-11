Moviola GdS – Giusto annullare il gol di Calabria, eccessivo il giallo per Bennacer

Gestione di gara non impeccabile quella dell’arbitro Guida durante Milan-Verona. Al 33’ ammonizione per Ceccherini che incrocia Saelemaekers e lo atterra sulla sua corsa. Il primo episodio importante è al 51’ quando Calhanoglu trova il gol del 2-2, ma sia il primo assistente Fiorito che il Var, dopo aver tracciato le linee, annullano per il fuorigioco di Calhanoglu, avanti con un piede.

Al 54’ sembra eccessiva l’ammonizione a Bennacer che sbraccia su Ilic, scrive La Gazzetta dello Sport. Al 65’ corretto assegnare il rigore dopo il colpo di Lovato a Kessie in area. Al 79’ caos sui falli: non fischia Zaccagni su Calabria, ma subito dopo fischia Bennacer sullo stesso Zaccagni. Al 90’ Calabria al volo batte Silvestri ed è 2-2. Il Verona protesta, Tameze viene ammonito. Valeri al Var chiama e Guida va al monitor. C’è un mani di Ibra: giusto annullare il gol. Da ricordare che qualsiasi mani, volontario o meno, che precede un gol nella sua immediatezza, la invalida.