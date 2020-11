MTV – Bonera: ” Buona partita ma c’è rammarico per il risultato. In Europa le partite sono tutte difficili”

Intervistato ai microfoni di Milan TV nel post Lille-Milan, il mister Daniele Bonora ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “C’è rammarico per il risultato. Peccato per le disattenzioni che non ci hanno portato al risultato voluto, ma la squadra ha fatto una buona partita.”

Le partite in Europa e la prestazione di Tonali: “Tonali è cresciuto durante la partita, è un ragazzo serio e intelligente, siamo felici di lui.

In Europa League le partite sono tutte difficili, dobbiamo dire che stasera abbiamo trovato una grande squadra”

Sulla prestazione di Castillejo: “Siamo soddisfatti di Samu e del suo lavoro in entrambi le fasi, non deve mai mancare questo apporto difensivo. La sua prestazione è stata coronata dal gol, siamo felici”.

Sul leader della difesa, Kjaer: “Simon sappiamo tutti essere un ragazzo eccezionale, lo stesso possiamo dire di Gabbia, siamo soddisfatti di loro.”