MTV – Bonera:”Siamo un gruppo di grandi qualità umane e morali. Pensiamo partita dopo partita. Andare troppo in là, potrebbe essere pericoloso”

Le parole di Daniele Bonera ai microfoni di Milan TV nel post partita di Milan-Fiorentina che ha visto i rossonere vincitori e consolidare il primo posto in classifica: “Vincere è bello da giocatore e da allenatore. Avere avuto questa esperienza è stato bello ma ci auguriamo tutti che il mister torni con noi il prima possibile. E’ un percorso in cui devo ancora crescere molto”

Le prestazioni e la sintonia tra Calabria e Saelemaekers sulla destra: “La fascia destra sta lavorando bene e iamo contenti perche stanno sddisfando la richiesta del nostro gioco. Alexis ha grandi qualità tecniche e con Davide lavorano benissimo. Entrambi hanno fatto una grande prestazione siamo molto contenti”

Il rendimento del Milan senza Ibra: “Siamo d’accordo sulle qualità fisiche e umane di Ibrahimovic che fanno la differenza ma qui ci sono ragazzi speciali. Prima della partita gli ho detto che sono stato orgoglioso di allenarli. Abbiamo continuato il percorso di mister Pioli con un gruppo di grandi qualità umane e morali”

Gli obiettivi della stagione: “Dobbiamo pensare partita per partita. Se iniziamo a pensare troppo in là, possiamo cadere in brutti pericoli. Dobbiamo continuare a lavorare allenamento dopo allenamento e pensando ad ogni singolo match.”