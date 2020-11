Mundo Deportivo – Atletico in pole per Calhanoglu

Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan a gennaio o a giugno. Il rinnovo di contratto del trequartista ex Bayer, infatti, è un rebus per la società rossonera, che sta provando a convincere il calciatore ad accettare la propria proposta, ma l’agente del turco spara altissimo e starebbe cercando una soluzione per il proprio assistito. In particolare, Calhanoglu sarebbe stato offerto a Juve, Inter e Atletico Madrid, con i colchoneros in pole. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Simeone proverà a prenderlo già a gennaio.