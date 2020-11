Out Pioli e Murelli contro il Napoli, causa Covid: in panchina sarà debutto per Daniele Bonera

Dopo mister Stefano Pioli anche il suo vice Giacomo Murelli è stato trovato positivo al Covid-19, al che sorge ovviamente una domanda più che lecita: chi guiderà il Milan contro il Napoli dell’ex Rino Gattuso nella trasferta di domenica? La risposta è stata trovata in Daniele Bonera, ex difensore rossonero e collaboratore tecnico dello staff di Pioli.

A riferirlo, stamane, è stata la Gazzetta dello Sport: per Bonera sarà debutto in qualità di allenatore e accanto a lui ci sarà Davide Lucarelli, collaboratore storico dell’allenatore parmigiano. Affronterà Rino Gattuso alla sua prima partita in panchina, una sfida dal sapore agrodolce per quanto condiviso da calciatori con la maglia del Milan, con la quale i due hanno vinto tantissimo insieme ma, appunto, si ritroveranno da rivali domenica sera. Chi ha visto ieri Bonera, mentre dirigeva l’allenamento, parla di una persona emozionata, ma ben calata nel ruolo. Pioli, che ovviamente è in isolamento, ha seguito in diretta da casa il lavoro dei suoi ragazzi.