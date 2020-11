Napoli – Milan: i convocati di mister Bonera

Il Milan torna in campo stasera alle 20.45 al San Paolo di Napoli, sfidando il grande ex Gennaro Gattuso. Di seguito i 23 convocati di Bonera, che sostituisce in panchina sia mister Pioli, ancora positivo al Covid-19, che il suo vice Murelli, anch’egli positivo.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Rebić.