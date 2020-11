Curiosa la statistica in vista del match di stasera tra Napoli e Milan; si prevede spettacolo al San Paolo.

NAPOLI-MILAN, SFIDA ALL’ATTACCO

Una curiosa statistica accompagna la preparazione del match delle 20:45 tra i partenopei e i rossoneri.

Dati alla mano, si affronteranno le squadre che più tirano, in media, in questo campionato.

Al contrario però della posizione in classifica, è il Napoli ad avere il primato: la media parla di 19 tiri in porta, 17 invece per il Milan.