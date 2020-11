Il C.T della Nazionale è positivo al Covid-19.

Tampone positivo

Roberto Mancini a pochi giorni dal ritiro con la Nazionale è risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto riportato da ANSA, il CT sarebbe in isolamento e non voglio presenta sintomi di alcun tipo. Mancini si aggregherà alla Nazionale una volta svolto il percorso previsto dalle norme e dai protocolli UEFA return to play e Figc.