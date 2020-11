Oddo: "Vi svelo un aneddoto su Gattuso. Tra lui e Ibra..."

Massimo Oddo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato un aneddoto su Gattuso; c’è spazio anche per Ibrahimovic.

ODDO: “CON NESTA E PIRLO FACEMMO IL SACCO A GATTUSO”

C’è spazio anche per aneddoti nell’intervista rilasciata dall’ex rossonero a La Gazzetta Dello Sport; ecco le sue dichiarazioni:

“Ibra e Gattuso? Un po’ agli antipodi: con Ibra potevi scherzare sempre, mentre con Rino bisognava stare attenti a farlo nel momento giusto: prima delle partite e durante gli allenamenti non lo accettava.

Sono entrambe persone spiritose, con diverse reazioni: Ibra poteva esibirsi in un calcio volante, Rino diventava pericoloso.

Una volta, in ritiro, dormiva in una camera con due letti: io, Pirlo e Nesta gli abbiamo fatto il “sacco” in uno e messo la sabbiolina nell’altro.

È venuto a cercarci uno per uno in camera!”.