Samu Castillejo non sarà della partita questo pomeriggio. Lo spagnolo non è apparso tra i convocati stilati questa mattina, suscitando dubbi sulla sua assenza. Secondo quanto filtra da Milanello, Samu sembra aver riportato un’infiammazione al ginocchio e dunque oggi sarà a riposo con la Fiorentina, pronto per tornare in vista del match contro il Celtic di giovedi.