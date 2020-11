Il Presidente della Lega Calcio, Paolo dal Pino, è intervenuto durante la trasmissione “La Politica nel Pallone” su Gr parlamento. Ecco le sue parole sul futuro del campionato in caso di nuovo lockdown: “In caso di nuovo lockdown il campionato di Serie A non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo”.