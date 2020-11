Piace Schuurs, ma quante pretendenti: anche il Liverpool sul difensore

Perr Schuurs è un nome che piace parecchio al Milan, ma non solo. I rossoneri hanno già richiesto informazioni all’Ajax per il talentuoso difensore classe ’99, ma ci sono anche parecchie altre pretendenti in Italia e in Europa.

Da tempo si parla infatti di Inter, con Antonio Conte alla ricerca di un profilo che possa dare sicurezza all’intero reparto difensivo. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, negli ultimi giorni anche il Liverpool sarebbe piombato fortemente su di lui. I Reds avrebbero addirittura già avanzato un’offerta da 27 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni già a gennaio.