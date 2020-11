Report (Rai 3) – Milan, dubbi sulla reale proprietà

Secondo la redazione di Report, ci sarebbero dei dubbi sul reale proprietario del Milan. Il focus di questa inchiesta è così spiegato dal giornalista: “ I registi dell’ingresso del fondo Elliott nel Milan sono due finanzieri: Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. Oggi siedono nel consiglio d’amministrazione del Milan e le società, da cui dipende il club, le hanno piazzate in Lussemburgo. Quando a Yonghong Li subentra il fondo Elliott viene costituita la società Project Redblack. Asua volta partecipata da due anonime del Delaware e da un’altra lussemburghese, la Blue Skye di D’Avanzo e Cerchione”.

Infine, intervistato da Chianca, l’ esperto di reciclaggio, Gian Gaetano Bellavia, prova a far chiarezza: “Tutti scrivono che c’è il fondo Elliott. Io vedo che dietro una catena societaria lussemburghese c’è una società del Delaware. Però la dichiarazione della controllante del Milan è che la maggioranza non è di Elliott, ma di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. Sono loro i titolari effettivi, cioè quelli che controllano il Milan. Il vero tema è: da dove arrivano i soldi? Non si può sapere perchè queste costruzioni offshore sono fatte per non sapere la vera provenienza dei fondi”.