Report (Rai3) – Dubbi su Elliot come vero proprietario del Milan

Si pensava ad una sosta per le nazionali tranquilla, godendosi il primato in classifica e invece sul cielo del mondo rossonero si è addensata una piccola nube. Di questa mattina è l’ annuncio da parte della redazione di Report, programma in onda su Rai 3, che nella puntata di lunedì prossimo si ritornerà sull’ argomento della cessione del Milan. Dopo i 31 anni di Silvio Berlusconi, con il passaggio a Li Yonghong prima, nell’ aprile del 2017 e il definitivo passaggio al fondo Elliot nell’ agosto del 2018, si pensava fosse stata scritta la parola “fine”. E invece no.

Secondo la redazione di Report, ci sarebbero dei dubbi sul reale proprietario del Milan. Nel video di presentazione della puntata, il giornalista Luca Chianca, prova ad intervistate il Presidente Scaroni. Il rifiuto è netto. Il focus di questa inchiesta è così spiegato dal giornalista: “ I registi dell’ingresso del fondo Elliott nel Milan sono due finanzieri: Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. Oggi siedono nel consiglio d’amministrazione del Milan e le società, da cui dipende il club, le hanno piazzate in Lussemburgo. Quando a Yonghong Li subentra il fondo Elliott viene costituita la società Project Redblack. Asua volta partecipata da due anonime del Delaware e da un’altra lussemburghese, la Blue Skye di D’Avanzo e Cerchione”.

Infine, intervistato da Chianca, l’ esperto di reciclaggio, Gian Gaetano Bellavia, prova a far chiarezza: “Tutti scrivono che c’è il fondo Elliott. Io vedo che dietro una catena societaria lussemburghese c’è una società del Delaware. Però la dichiarazione della controllante del Milan è che la maggioranza non è di Elliott, ma di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. Sono loro i titolari effettivi, cioè quelli che controllano il Milan. Il vero tema è: da dove arrivano i soldi? Non si può sapere perchè queste costruzioni offshore sono fatte per non sapere la vera provenienza dei fondi”.

Lunedì il programma Report svelerà i dettagli della loro inchiesta per provare a far chiarezza sul reale proprietario dell’ AC Milan.